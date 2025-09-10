الاتحاد العربي يكلّف عبد الحسن وطاقماً تحكيمياً عراقياً لإدارة بطولة أندية اليد

شفق نيوز- الكويت

سمى الاتحاد العربي لكرة اليد علاء عبد الحسن، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي، للإشراف على منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها الأربعين.

و تستضيف دولة الكويت البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 أيلول 2025، كما كلف الاتحاد الحكمين الدوليين عمار ناصر وحيدر سلمان للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، التي تُعد واحدة من أبرز البطولات القارية على مستوى الأندية العربية في لعبة كرة اليد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التكليف جاء نتيجة لما يتمتع به علاء عبد الحسن والحكمين ناصر وسلمان من خبرة واسعة وكفاءة عالية".

وأشار إلى أن "عبد الحسن يُعد من الركائز الإدارية البارزة في منظومة كرة اليد العراقية، فيما يمتلك الحكمان سجلاً مميزاً في إدارة المباريات المحلية والعربية بمهنية عالية، ما يسهم في ضمان سير البطولة في أجواء من التنافس الرياضي النزيه".