الاتحاد العربي يقيم المؤتمر الفني التنسيقي لمنتخبات المجموعتين الثالثة والرابعة

شفق نيوز/ أقام الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الأحد، المؤتمر الفني التنسيقي لمنتخبات المجموعتين الثالثة والرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي ستنطلق اليوم في مصر.

وحضر المؤتمر ممثلاَ عن العراق الدكتور حيدر عوفي، رئيس بعثة المنتخب إلى مصر، وكذلك المدير الإداري لمنتخب الشباب محمد ناصر.

وفي بداية المؤتمر، رحبَ الأمين العام للاتحاد العربي، رجاء الله السلمي، بالمنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكداَ أن هذه البطولة ستكون البوابة الجديدة للاتحاد بعد الانتخابات التي أقيمت مؤخراَ، وإن تواجد منتخبات السنغال والنيجر وأوزبكستان وطاجيكستان سيعطي إضافة فنية كبيرة للبطولة.

من جانبه، أكدَ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الإماراتي غانم أحمد الغانم، جاهزية الاتحاد العربي لتقديم جميع وسائل النجاح للمنتخبات المشاركة، مرحباً بجميع الوفود المتواجدة في البطولة.

بعدها تطرقت اللجنة المنظمة لتعليمات البطولة الفنية والإدارية والطبية، وكذلك التحكيمية، وعلى ضرورة الالتزام بأدق التفاصيل، وخصوصاً التباعد الاجتماعي وإجراء المسحات بشكل دوري من أجل الحفاظ على اللاعبين وبقية أعضاء المنتخبات الوطنية.

وسيرتدي منتخبنا الشبابي الزي الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأسود في أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب جزر القمر الذي سيرتدي الزي الأبيض الكامل.

يشارُ الى أن منتخب الشباب سيواجه منتخب جزر القمر في افتتاح مباريات المنتخبين ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب غداً الاثنين في الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة بغداد.