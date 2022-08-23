الاتحاد العربي يصدر جدول مباريات منتخب العراق للناشئين في بطولة العرب بالجزائر

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العربي، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات منتخب الناشئين تحت 17 عاماً في بطولة كأس العرب التي تقام في مدينةِ وهران الجزائرية.

وسيلاقي منتخب العراق نظيره المغربي، يوم غد الأربعاء، في الساعة الخامسة عصرا، فيما سيلاقي منتخب جزر القمر يوم السبت المقبل في الساعة الثامنة مساءً، على أن تُقام المباراتان على ملعب السيق في وهران الجزائرية .

كما سيلاقي منتخب ناشئة العراق منتخب موريتانيا، الثلاثاء القادم، على ملعب مستغانم بوهران في الساعة الخامسة عصراً.

يشار إلى أن منتخبَ الناشئين يلعبُ ضمن المجموعةِ الثالثة إلى جانب مُنتخباتِ المغرب وموريتانيا وجزر القمر.