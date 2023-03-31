الاتحاد العربي للملاكمة يدعم العراق لاستضافة بطولة بالفن النبيل

شفق نيوز/ استقبل النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رئيس الاتحاد العراقي للفروسية عقيل مفتن في مقر اتحاد الفروسية، رئيس الاتحاد العربي للملاكمة القطري يوسف الكاظم.

وذكر بيان صادر عن اللجنة اليوم الجمعة، أنه جرى خلال اللقاء بحث ملف تطوير رياضة الفن النبيل في البلد والسبل الكفيلة لاستقرارها إدارياً و فنياً .

واعرب مفتن عن رغبة اللجنة الاولمبية في الانفتاح بشكل اوسع على الجانب العربي في جميع الرياضات و احتضان العراق للبطولات العربية و الدولية بمختلف الالعاب و منها اقامة بطولة دولية بالملاكمة في العاصمة بغداد، مؤكدا استعداده التام لتوفير متطلبات العرس العربي .

من جهته أعلن رئيس الاتحاد العربي للملاكمة، عن دعمه الكامل للجانب العراقي بهدف عودته بقوة للحضن العربي و استضافته البطولات العربية و الدولية، متعهدا بدعم الملف العراقي لدى الاتحادين العربي والآسيوي لأجل عودته لسابق عهده مؤثرا في الرياضة العربية و الدولية ولا سيما في رياضة الفن النبيل .