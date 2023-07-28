الاتحاد العربي للغولف يمنح اربيل حق استضافة بطولة العرب عام 2025

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العربي للغولف خلال اجتماعه اليوم الجمعة في مدينة كازبلانكا المغربية عن موافقته لاحتضان مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بطولة العرب عام 2025.

وقال مدير عام رياضة اقليم كوردستان سردار اسماعيل باتصال هاتفي من المغرب لوكالة شفق نيوز؛ "لقد حضرت في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف نيابة عن محافظ اربيل اوميد خوشناو الذي تمت دعوته من الجانب المغربي رسميا وكلفني بدوره للحضور بدلا عنه لارتباطه بمهمة رسمية"، مؤكدا ان "اربيل حصلت بإجماع المجتمعين على شرف استضافة أكبر حدث رياضي عربي للغولف عام 2025".

واضاف ان "اربيل تمتلك أكبر ملعب للغولف في المنطقة وأنه سيفتتح عام 2024 وسيكون جاهزا لاحتضان المنافسات الدولية ومنها البطولة العربية عام 2025"، مبينا انه "سيتم تسليم الملعب للاتحاد العراقي للغولف لاقامة البطولات عليها وتطوير اللعبة في العراق".

وختم إسماعيل تصريحه بالقول؛ "لقد تعهدنا للاتحاد العربي أن نوفر كل الإحتياجات الخاصة للبطولة المقبلة وانجاحها بشكل كبير سيما وان اربيل احتضنت بطولات عديدة وشهدت نجاحاً ملفتاً خلال كل استضافة دولية".