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الاتحاد العربي لكرة القدم يحدد موعد قرعة بطولة كأس العرب للشباب

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-23T18:32:32+0000
الاتحاد العربي لكرة القدم يحدد موعد قرعة بطولة كأس العرب للشباب

شفق نيوز/ حدّد الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الخميس، موعد إجراء قرعة بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً للشباب التي ستنطلق منافساتها في المملكة العربية السعودية.

وذكر الاتحاد العربي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان يوم الأحد المقبل 26 من الشهر الجاري موعداً لإجراء القرعة في الساعة الثانية من بعد الظهر في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام السعوديّة، بمشاركة 18 منتخباً شبابياً.

وبين أن المنتخبات قُسمت إلى ثلاثة مستويات، ضم المستوى الأول منتخبات: السعوديّة المستضيف، والجزائر، ومصر، وتونس، والإمارات، والمغرب، بينما ضم المستوى الثاني العراق، والأردن، وسلطنة عمان، والبحرين، ولبنان، وفلسطين، والثالث منتخبات موريتانيا، والصومال، وليبيا، وجيبوتي، والسودان، زاليمن.

يذكر أن البطولة ستضيفها مدينة أبها السعوديّة من الفترة 20  تموز/ يوليو المقبل إلى السابع من آب/ أغسطس المقبل.

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