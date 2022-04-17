الاتحاد العربي لكرة القدم: صوت العراق مؤثر ووجوده ضروري

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الاحد، انباء افادت باستبعاده الاندية العراقية من المشاركة في البطولة العربية المقبلة، مؤكداً أن صوت العراق مؤثر ووجوده ضروري.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إنه "اتصل بشكل شخصي بالاتحاد العربي لكرة القدم بعد انتشار خبر استبعاد العراق وتداوله بوسائل الاعلام ومواقع التواصل"، مبيناً أن "سكرتير الاتحاد العربي تحدث معه وابدى استغرابه لانتشار مثل هكذا خبر غير صحيح ورد لمسامعه كاتحاد عربي".

وبين بحر العلوم أن "الاتحاد العربي نفى نفياً قاطعا وجود مثل هذا القرار في الاتحاد العربي".

ونقل بحر العلوم، عن سكرتير الاتحاد العربي لكرة القدم تأكيده بأن "صوت العراق في الاتحاد العربي قوي جداً ومؤثر، ومن غير المعقول اتخاذ اي قرار من هذا القبيل".

وأوضح أن "الاتحاد العربي يعتبر العراق من بين اهم وابرز الركائز الاساسية ووجوده في البطولات سواء على صعيد المنتخبات او الاندية مهم جدا وضروري".

وقال سكرتير الاتحاد العربي أيضاً، وفق بحر العلوم، إنه "من المفترض أن يكون العراق عضوا في الاتحاد العربي، لكن فترة الانتخابات فيه صادفت مع قيادة التطبيعية للكرة العراقية اذ حضر انتخابات الاتحاد العربي الدكتور شامل كامل كممثل للاتحاد العراقي لعدم تشكيل مجلس ادارة الاتحاد العراقي انذاك".

وتداولت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، انباء افادت بأن الإتحاد العربي لكرة القدم استبعد الاندية العراقية، وزعمت أنه دعا أندية عربية للمشاركة في بطولة مزمع اقامتها شهر ايلول المقبل في السعودية.