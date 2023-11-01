الاتحاد العراقي يُلزم أربيل بدفع 75% من قيمة عقد اللاعب لؤي صلاح

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلزام نادي أربيل بدفع مبلغ قيمته 75% من مبلغ العقد الموقع مع اللاعب لؤي صلاح كونها مبالغ مستحقة الدفع للطرف الثاني، فيما بيّن أن قراراته باتة وملزمة لجميع الأطراف.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لجنة الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم اجتمعت، اليوم الأربعاء، في مقرِّ الاتحاد، وناقشت طلبَ الاستئناف المقدم من قبل نادي أربيل الرياضي، وقررت قبوله شكلاً من الناحيةِ القانونيّة كون أن المدعي قدّم الشكوى الى أمين السر العام بتاريخ 17/8/2015، والمسطر عليها هامش عضو الاتحاد السابق والمخول بإشغال منصب أمين السر المساعد (كامل زغير سلطان) بتاريخ 19/8/2015 (شؤون اللاعبين إجراء اللازم)".

وأضاف "بعد اعتماد الشكوى من قبل لجنة شؤون اللاعبين بعد تحديد 24/9/2023 موعداً لتدوين أقوال كامل زغير سلطان (لبيان هل تمّ توقيع الهامش على الشكوى المقدمة صورتها للجنة من قبله ومن عدمه) ، وحيث ثبتَ في أوراق الدعوى بعد توجيه السؤال الى كامل زغير سلطان أقر واعترف بذلك، كونه أمين سر مساعد ومخول بالتوقيع)".

وتابع "بعد الاطلاع على الأولياتِ الخاصة بالدعوى ومصادقة المكتب التنفيذيّ عليها والمرسلة الى نادي أربيل، تبين أن النادي قد تعاقدَ مع اللاعب لؤي صلاح حسن بالعدد بلا بتاريخ 9/9/2013 ولغاية نهاية موسم 2013-2014 وانتهاء كأس الاتحاد الآسيوي لقاء مبلغ قدره (مائتان واربعون مليون دينار عراقي)".

وأوضح الاتحاد أن " العقد بيّن في فقرته الثانية آليةَ دفع قيمة العقد، وحسب الآتي: يتم دفع مبلغ العقد على النحو التالي:

أ- عند توقيع العقد تدفع 50% .

ب- بداية المرحلة الثانية 25%.

ج- في نهاية الدوري 25%.

ولكون المدد محل اعتبار في هذا العقد، فيكون لزاماً على الطرفين الالتزام بما جاءَ في بنود العقد المذكور".

ولفت البيان الى ان "(الفقرة /6) من العقد بينت صلاحية الهيئة الإداريّة لنادي أربيل باتخاذ القرارات (يلتزم الطرف الثاني بكافة قرارات الهيئة الإدارية، وتكون نافذة بحق الطرف الثاني لزاماً)".

وبيّن الاتحاد انه "يمتلك الصلاحياتَ في اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها والقوة القاهرة، وتكون القرارات باتة وملزمة استناداً لأحكام المادة ( 44) من لائحةِ المسابقات، وللظروف القاهرة التي مر بها البلد عام 2014 بسبب الحرب ضد الإرهاب الداعشي، فقد أصدر الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم إعمامه بالعدد 7/1061 في 24/6/2014 بإنهاء الدوري الممتاز، وقيام الأندية بدفع ما لا يقل عن 65% ولا يزيد عن 70% من مبالغ عقود اللاعبين".

وعليه قررت اللجنة، وفقا للبيان "إلغاء قرار لجنة شؤون اللاعبين بالعدد (210/ شؤون اللاعبين والمدربين /2022 في 5/10/2023)، وإلزام نادي أربيل بدفع مبلغ قيمته50% من مبلغ العقد الموقع بين الطرفين كونها مبالغ مستحقة الدفع للطرف الثاني عند توقيع العقد بتاريخ 9/9/2013، أي مبلغ قدره (120,000,000) (مائة وعشرون مليون دينار عراقي) استناداً لنص الفقرة (2 /أ) من العقد الموقع بين الطرفين".

كما قررت "إلزام نادي أربيل بدفع مبلغ قيمته 25% من مبلغ العقد الموقع بين الطرفين كونها مبالغ مستحقة الدفع للطرف الثاني عند بداية المرحلة الثانية، وحسب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 9/9/2013 مخصوم منها ما قيمته 35% حسب المادة (44) من لائحة المسابقات المعطوف على قرار الاتحاد العراقيّ المركزي لكرة القدم بالعدد 7/1061 في 24/6/2014، أي مبلغ قدره (39,000,000) (تسعة وثلاثون مليون دينار عراقي)، وما تبقى من قيمة العقد 25% لا يستحقه الطرف الثاني كونه لم يكمل الدوري مع الطرف الأول استناداً لنص الفقرة (2/ج) من العقد المُوقع بين الطرفين".

وأوضح الاتحاد في بيانه ان "لكل ما تقدم يلزم نادي أربيل بدفع مبلغ قدره (159,000,000) (مائة وتسعة وخمسون مليون دينار عراقي لا غير) تسلم منها اللاعب لؤي صلاح (125,000,000) (مائة وخمسة وعشرين مليون دينار عراقي)، فيكون المبلغ الواجب الدفع الى اللاعب لؤي صلاح حسن قدره (34,000,000) (أربعة وثلاثون مليون دينار عراقي فقط) عن باقي قيمةِ العقد المُوقع بين الطرفين".