الاتحاد العراقي يؤكد استقالة يونس محمود من رئاسة رابطة اللاعبين الدوليين

شفق نيوز / أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أن يونس محمود قد استقال رسمياً من رئاسة رابطة اللاعبين الدوليين القدامى، ولا يشغل أي منصب آخر غير مهمته باتحاد الكرة.

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، تعقيبا لما صرح به عضو الهيئة العامة شرار حيدر بوقت سابق، إن الأخير متوهم في تصريحه وإن "يونس محمود سبق أن استقال رسمياً من منصبه رئيساً للرابطة بعد فوزه بمنصب النائب الثاني".

وأضاف لفتة: "نحن كهيئة إدارية منتخبة للاتحاد قدمنا استقالاتنا من مناصبنا جميعاً بعد أن تم ترشيحنا للهيئة الإدارية لاتحاد الكرة، ومن بيننا يونس محمود الذي استقال بتاريخ 29 من شهر أيلول العام الماضي، بعدد الكتاب 17 الصادر من رابطة اللاعبين الدوليين القدامى".

وتابع أن "العضوين الوحيدين اللذان لم يستقيلا هما غالب الزاملي الذي فضل البقاء في نادي الشرطة، ورشا طالب التي فضلت البقاء في نادي القوة الجوية، وما عدا ذلك الجميع قدم استقالتهم وفضلوا العمل الاتحادي".

وكان رئيس نادي الكرخ، شرار حيدر، وعضو الهيئة العامة للاتحاد، تحدث لوسائل إعلامية أن يونس محمود مازال مزدوج المنصب كرئيس رابطة اللاعبين الدوليين القدامى الذي يمتلك صوت بالهيئة العامة.