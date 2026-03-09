الاتحاد العراقي يؤجل دوري الفئات العمرية إلى 22 آذار

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تأجيل مباريات دوري الفئات العمرية تحت (14 و16 و17) عاماً إلى يوم 22 مارس / آذار الحالي، بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

وذكرت اللجنة أن القرار جاء حرصاً على سلامة اللاعبين والأجهزة التدريبية والإدارية، إضافة إلى ضمان إقامة المباريات في أجواء مناسبة تتيح للفرق المشاركة تقديم أفضل ما لديها داخل الملاعب.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ضمن التدابير التنظيمية التي تتخذها اللجنة لضمان سير المسابقات الكروية بشكل منظم، ولا سيما بطولات الفئات العمرية التي تعد أساساً في اكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين الشباب.

وأشارت إلى أن التأجيل يمنح الأندية فرصة لإعادة ترتيب برامجها التدريبية والاستعداد بشكل أفضل لاستئناف المنافسات في الموعد الجديد.

وفي السياق ذاته، تستمر منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم والدوري العراقي الممتاز بشكل طبيعي، إلى جانب دوري النخبة لكرة الصالات، حيث تقام المباريات في بغداد وعدد من المحافظات دون أي تغيير في جداولها.

وأكدت الجهات المنظمة أن مباريات دوري الفئات العمرية ستستأنف في الموعد الجديد المحدد، مع استمرار التنسيق بين اللجان المتخصصة والأندية لضمان تنظيم المنافسات بالشكل الأمثل.