الاتحاد العراقي يوقع شراكة طبية مع "سبيتار" استعداداً لكأس العالم

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، انضمام مستشفى "سبيتار" لجراحة العظام شريكاً طبياً رسمياً للاتحاد، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سبيتار كان حاضراً إلى جانب المنتخب خلال مشوار التأهل، ويمثل اليوم ركيزة أساسية في استعداداتنا للمونديال".

وأضاف: "نحن واثقون بأن خبراته الطبية ستشكل دعماً حقيقياً للمنتخب، بما يسهم في تقديم صورة مشرّفة لكرة القدم العراقية على الساحة العالمية"، معرباً عن اعتزازه بهذه الشراكة.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم وسبيتار، سيتولى المستشفى دور الشريك الطبي الرسمي للمنتخب العراقي خلال فترة استعداداته لنهائيات كأس العالم المقبلة، وكذلك طوال مشاركته في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو.

وسيحظى منتخب العراق لكرة القدم بدعم طبي متكامل يشمل خدمات الرعاية والتأهيل والعلاج، إلى جانب المتابعة الطبية خلال المعسكر الإعدادي في إسبانيا وأثناء منافسات البطولة.

كما يتضمن الوفد الطبي المرافق سبعة من خبراء سبيتار، بينهم طبيبان واختصاصيان بالعلاج الطبيعي ومدلكان، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية البدنية للاعبين.

وأكد المدير العام بالإنابة لمستشفى سبيتار خالد علي المولوي أن هذه الشراكة تجسد التزام المستشفى بدعم الرياضة العربية والعالمية، وتنسجم مع رؤيته في تقديم خدمات طبية متطورة للرياضيين والمساهمة في رفع مستوى الأداء الرياضي.