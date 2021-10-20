الاتحاد العراقي يوجه إنذاراً نهائياً للأندية غير المرخصة

شفق نيوز/ عقدَ الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، مساء الأربعاء، اجتماعاً لمناقشةِ العديد من القضايا التي تخص الكرة العراقيّة، بما فيها قضية النقل التلفزيوني لمباريات دوري الكرة الممتاز.

وقالَ الناطقُ الإعلاميّ للاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي: إن المكتب التنفيذي للاتحاد صادقَ على مقرراتِ إجتماع اللجنة المشكّلة للتفاوض مع الشركة الناقلة للدوري والمتضمنة تسوية الخلافات الماليّة واستمرار نقل مباريات الدوري الممتاز، وإعادة صياغة العقدِ المُبرم بين الطرفين مع الاحتفاظ بالحقِ القانونيّ للاتحاد.

وأضافَ الناطقُ الإعلامي للاتحاد العراقي: أن لجنة التراخيص في الاتحادِ العراقيّ وجهت إنذاراً نهائياً لأندية الدوري الممتاز غير المرخصةِ والتي لم تكمل تسويةَ الخلافاتِ الماليّة مع اللاعبين والمدربين أصحاب الشكاوى أو القرارات المصادق عليها مسبقاً من قبل لجنةِ شؤون اللاعبين أو الواردة من الاتحادين الآسيوي والدوليّ، فضلاً عن القضايا المحسومةِ الواردة من المحاكم العراقية.