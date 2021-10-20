سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاتحاد العراقي يوجه إنذاراً نهائياً للأندية غير المرخصة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-20T20:53:31+0000
الاتحاد العراقي يوجه إنذاراً نهائياً للأندية غير المرخصة

شفق نيوز/ عقدَ الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، مساء الأربعاء، اجتماعاً لمناقشةِ العديد من القضايا التي تخص الكرة العراقيّة، بما فيها قضية النقل التلفزيوني لمباريات دوري الكرة الممتاز.

وقالَ الناطقُ الإعلاميّ للاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي: إن المكتب التنفيذي للاتحاد صادقَ على مقرراتِ إجتماع اللجنة المشكّلة للتفاوض مع الشركة الناقلة للدوري والمتضمنة تسوية الخلافات الماليّة واستمرار نقل مباريات الدوري الممتاز، وإعادة صياغة العقدِ المُبرم بين الطرفين مع الاحتفاظ بالحقِ القانونيّ للاتحاد.

وأضافَ الناطقُ الإعلامي للاتحاد العراقي: أن لجنة التراخيص في الاتحادِ العراقيّ وجهت إنذاراً نهائياً لأندية الدوري الممتاز غير المرخصةِ والتي لم تكمل تسويةَ الخلافاتِ الماليّة مع اللاعبين والمدربين أصحاب الشكاوى أو القرارات المصادق عليها مسبقاً من قبل لجنةِ شؤون اللاعبين أو الواردة من الاتحادين الآسيوي والدوليّ، فضلاً عن القضايا المحسومةِ الواردة من المحاكم العراقية.

related

اتحاد الكرة العراقي يقيل باسل كوركيس ويحل مكتبه الاعلامي

Date: 2021-10-17 18:04:25
اتحاد الكرة العراقي يقيل باسل كوركيس ويحل مكتبه الاعلامي

اتحاد القدم العراقي يسمي مساعداً لكاتانيتش

Date: 2019-08-28 22:19:26
اتحاد القدم العراقي يسمي مساعداً لكاتانيتش

التطبيعية تكشف حقيقة تسمية مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني خلفا لكاتانيتش

Date: 2021-07-03 10:53:07
التطبيعية تكشف حقيقة تسمية مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني خلفا لكاتانيتش

رئاسة الجمهورية تصدر عفوا عن عضوين باتحاد الكرة العراقية

Date: 2020-02-12 14:24:30
رئاسة الجمهورية تصدر عفوا عن عضوين باتحاد الكرة العراقية

درجال يكشف عن تحركات تعيق قيادته كرة القدم العراقية ويؤكد: سأترك الوزارة

Date: 2021-08-06 08:36:44
درجال يكشف عن تحركات تعيق قيادته كرة القدم العراقية ويؤكد: سأترك الوزارة

الخبير في القانون الرياضي نزار أحمد: لست انتقائيا في الدفاع عن الحق ووقفت ضد درجال لأنه على خطأ

Date: 2021-04-19 10:07:28
الخبير في القانون الرياضي نزار أحمد: لست انتقائيا في الدفاع عن الحق ووقفت ضد درجال لأنه على خطأ

اياد بنيان: نهاية حزيران موعداً لانتخابات الاتحاد المقبل

Date: 2021-01-29 08:12:42
اياد بنيان: نهاية حزيران موعداً لانتخابات الاتحاد المقبل

الدوري العراقي مهدد بالإيقاف وحرمان أندية من المشاركة الآسيوية

Date: 2021-10-01 08:57:07
الدوري العراقي مهدد بالإيقاف وحرمان أندية من المشاركة الآسيوية