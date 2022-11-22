الاتحاد العراقي يهنئ الاخضر السعودي بفوزه على التانغو ويشيد بـ"الاداء الرجولي"

شفق نيوز/ هنأ رئيسُ الاتّحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، يوم الثلاثاء، نظيره السعودي بفوز المنتخب السعودي على التانغو الأرجنتينيّ في انطلاقِ مِشواره ضمن نهائياتِ كأس العالمِ الجاريّة في قطر.

وقال درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما تحققَ من الفوزِ السعوديّ بهدفين مُقابل هدفٍ واحدٍ للمُنتخب الأرجنتينيّ، اليوم الثلاثاء، هو فوزٌ مُستحقٌ وباهِرٌ جاءَ على منافسٍ يعدُّ من بين المُرشحين للفوزِ باللقبِ المونديالي".

وأضاف، "لقد قدّمَ المنتخبُ السعوديّ أداءً رجولياً وانضباطاً فنيّاً رائعاً داخل المُستطيلِ الأخضر، وحرصاً كبيراً وتفانياً مُميزاً أوصلهُ لخطفِ نقاطِ المُباراةِ الثلاث، مثلما هو دافعٌ كبيرٌ لبقيةِ المنتخباتِ العربيّةِ الشقيقة لتحقيقِ نتائج مُميزةٍ للكُرةِ العربيّة في مشاركتها الحاليةِ في كأسِ العالم التي تقامُ للمرةِ الأولى في الوطنِ العربي".

وحقق المنتخب السعودي أول مفاجأة بكأس العالم بفوزه على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2022 الجارية احداثها في قطر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف دون مقابل سجله ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء نفذها بنجاح بالمرمى السعودي.

وفي الشوط الثاني فاجأ المنتخب السعودي منافسه الارجنتيني بهدف مباغت مع بداية الشوط عند الدقيقة 48 حينما سجل صالح الشهري هدف التعديل لمنتخبه، وفي الدقيقة 53 سجل السعوديون هدفهم الثاني عن طريق سالم الدوسري.