الاتحاد العراقي ينفي إقامة قرعة نهائيات بطولة الجمهورية: هذا ما يفرضه تاريخها

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، إقامة قرعة نهائيات بطولة الجمهورية، فيما بيّن أن المناقشات مستمرة لإقامة البطولة بما يليق بتاريخ البطولة واسمها.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قُرعةَ نهائيات بُطولةِ الجمهوريّة ستقامُ بحُضورِ الاتحاداتِ الفرعيّة المُتأهلة منتخباتها إلى النهائياتِ، وفي وقتٍ يحددُ لاحقاً".

وبيّن الاتحادُ إن "المُناقشاتَ مستمرةٌ ومستفيضةٌ لإقامةِ هذه البُطولةِ بصُورةٍ تليقُ بتأريخها واسمها، والسعي لإظهارها بأفضل حلةٍ من جميع النّواحِي الإداريّة والتنظيميّة والفنيّة".

وأوضح الاتحادُ إن "كلَ ما يُثار عن إقامةِ القُرعةِ الخاصّة بنهائياتِ بُطولةِ الجمهوريّة غيرُ صحيحٍ، وبعيدٌ عن ضِفافِ الحقيقةِ، ولا توجدُ لدى الاتحادِ مثل تلك الفكرة لأنه يرى أن نجاحَ البُطولةِ يعتمدُ على حُسنِ الترتيب ودقةِ المَواعِيد والمُشاركةِ الفاعلة للاتحاداتِ الفرعيّة في القُرعة".