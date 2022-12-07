الاتحاد العراقي ينفي تأجيل خليجي 25: التواصل مستمر مع العرب

شفق نيوز/ نفَى الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الأربعاء، الأنباءَ التي تتناولها بعضُ وسائِل الإعلامِ ومواقع التواصلِ بشأنِ تَأجيلِ مَوعدِ مُنافساتِ بُطولةِ كأس الخليج العربيّ الـ 25 مطلع العام المُقبل.

وأكدَ الاتحادُ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما تروجُ له بعضُ وسائل الإعلام بمُختلفِ مُسمياتها هي أنباءٌ غير صحيحةٍ، وإن البُطولةَ ستجري في موعدها المُثبت، وهو السادس من شهر كانون الثاني/ يناير 2023". وبيّنَ الاتحاد، أن "اللجنةَ المُنظمة ستصلُ مَطلع الثلث الأخير من الشهرِ الحالي إلى مدينةِ البصرة لتبدأ عملها الفعليّ لغرضِ تَرتيبِ كل الإجراءاتِ اللوجستيّةِ الداعمةِ مع بقيةِ اللجانِ من أجل إنجاحِ البُطولةِ التي طالَ انتظارها".

وأضافَ الاتحاد، ان "هناك تواصلاً مُستمراً مع اتحادِ كأس الخليج العربيّ، وإن التحضيراتَ مُتواصلةٌ من خلال الدعمِ الحكوميّ المُقدم لتسهيلِ المهام كافة التي تتعلقُ باحتضانِ أفضل نُسخةٍ من نُسخِ بُطولاتِ كأس الخليج لكُرةِ القدم".