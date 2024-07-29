الاتحاد العراقي ينجز أوراق لاعب أوريبرو السويدي لوكاس شليمون لضمه لصفوف المنتخب

شفق نيوز/ أُنجِزَت، اليوم الاثنين، الأوراقُ الرسميّة للاعبِ خط وسط نادي أوريبرو السويدي “لوكاس شليمون”، وفقاً لعُضو المكتبِ التنفيذيّ في الاتحادِ العراقيّ لكُرة القدم، عُضو دائرة المنتخبات “غانم عريبي".

وأضاف عريبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن لجنةَ اللاعبين المُحترفين بذلت جهوداً استثنائيةً لإنجازِ الوثائق المطلوبة للاعبِ صاحب الـ(21) ربيعاً.

وبيّن إن الخطوةَ الأخيرة التي تفصلُ اللاعبَ عن تَمثيلِ المنتخبِ الوطنيّ تتعلقُ بنقلِ أوراقه من الاتحادِ السويديّ إلى الاتحادِ العراقيّ، كون اللاعب قد مثّلَ منتخباتَ الفئات السنيّة في السويد، حيث بدأ قسمُ العلاقات بالتعاونِ مع لجنةِ المُحترفين بالخطواتِ الفعليّة لنقلِ ملفِ اللاعب كي يكون متاحاً بشكلٍ رسميّ للدفاعِ عن ألوانِ أسود الرافدين.