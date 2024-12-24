الاتحاد العراقي ينتقد التجاوز على يونس محمود

شفق نيوز/ انتقد الاتحادِ العراقيِّ لكُرةِ القدم، يوم الثلاثاء، التجاوز على النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود خلال لقاء تلفزيوني.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، "نعربُ عن الاستياءِ من التصريحاتِ والإساءاتِ غير اللائقةِ التي صدرت من إحدى القنواتِ التلفزيونيّةِ بحقِّ النائبِ الثاني لرئيسِ الاتحاد، ونؤكدُ أن ما تمَّ تداوله يمثلُ تجاوزاً واضحاً للأعرافِ المهنيّة والإعلاميّة، ويضرُّ برُوحِ التعاونِ التي نحرصُ على تعزيزها مع جميعِ الجهاتِ الإعلاميّة".

وشدد الاتحاد على أن "النقدَ البنّاء هو جزءٌ من العمليةِ الإعلاميّة التي نحترمها وندعمها، ولكننا في الوقتِ نفسه نرفضُ أيَّ شكلٍ من أشكالِ التجاوزِ أو التشهيرِ الذي يتنافى مع القيمِ المهنيّة".

وأكد الاتحاد أن "الإعلامَ الرياضيَّ يعدُّ شريكاً أساسياً في صناعةِ الإنجاز الرياضيّ، ومؤثراً في صياغةِ القرارِ الرياضيّ، بل كان وجوده داعماً مهماً لكرةِ القدم العراقيّة، لكن ما حدثَ يدعونا إلى المطالبةِ بضرورةِ عودةِ الأمورِ إلى نِصابها، وعدم صبّ الزيتِ على الموضوعِ، ودق الإسفين بين الجهاتِ المعنية".

وأمس هاجم الاعلامي علي نوري النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود وطلب من مراسل قناة آي نيوز طرد محمود من على الهواء مباشرة.