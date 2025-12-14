الاتحاد العراقي يمدد عقد أرنولد ويبقيه مدرباً للمنتخب استعداداً للملحق العالمي

شفق نيوز- بغداد

حسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، موقفه من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مجدداً ثقته بالمدرب الأسترالي غراهام أرنولد، رغم انتهاء عقده عقب بطولة كأس العرب، وذلك بهدف ضمان الاستقرار الفني قبل خوض مواجهة الملحق العالمي الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "عقد المدرب ارنولد انتهى رسمياً وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين، والذي كان يمتد حتى نهاية البطولة العربية".

وأضاف أن "الاتحاد العراقي قرر تجديد عقد المدرب غراهام أرنولد والابقاء عليه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة الملحق العالمي الحاسمة مطلع شهر نيسان المقبل".

ونفى الزاملي وجود أي "نية لدى الاتحاد للتعاقد مع مدرب بديل"، مشيراً إلى أن "ارنولد نجح خلال الفترة الماضية في قيادة المنتخب الوطني وتطوير أدائه الفني بشكل واضح، الأمر الذي جعل قرار الاستمرار معه ضرورياً، ليبقى على رأس الهرم التدريبي للمنتخب في المرحلة المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حدد موعد وتوقيت وملعب مباراة المنتخب العراقي في الملحق العالمي أمام منتخب بوليفيا.

حيث سيخوض المنتخب العراقي مباراة الحسم على ملعب مونتيري في المكسيك، عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت بغداد ، يوم 1 نيسان 2026.