الاتحاد العراقي يذكّر الأندية بمهلة إنجاز معايير دوري المحترفين

شفق نيوز / أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، انتظار الأندية العراقية، إكمال معايير التراخيص ليتسنى لها المشاركة في دوري المحترفين، فيما أشارت إلى أن بخلاف ذلك ستكون الأندية غير المنجزة للشروط والضوابط خارج المنافسات.

وقال عضو اتحاد الكرة، الناطق الإعلامي باسم الاتحاد، أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد جاد في وضع استراتيجية للنهوض بواقع الدوري، والانتقال إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل"، مبيناً أن "رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال اجتمع مع رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني خافيير تيباس، لوضع الخطوط العريضة قبل انطلاق المنافسات وتناوله العديد من الأمور المهمة التي تخص دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل".

وأوضح الموسوي، أن "عدد المشاركين في دوري المحترفين مرهون بالأندية التي ستنجز معايير وشروط التراخيص، إذ لا توجد مشكلة في أن يبدأ الدوري بـ16 فريقاً أو حتى 14"، لافتاً إلى أن "لجنة تقييم الاتحاد الآسيوي هي من ستحدد الأندية التي يحق لها المشاركة من الأندية التي لا يحق مشاركتها بدوري المحترفين" .

وأضاف أن "الاتحاد حدد بشكل رسمي يوم 20 من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً لانطلاق دوري المحترفين، بالتالي على الأندية ألّا تتهاون في إكمال متطلباتها قبل انتهاء المهلة المحددة لغاية يوم 15 من تشرين الأول المقبل، وقبل وصول لجنة التقييم الآسيوية".

وأكد الموسوي، أن "الأندية التي ستكمل المعايير وشروط التراخيص ستشارك في دوري المحترفين، أما الأندية التي لم تكمل ستكون خارج حسابات منافسات المحترفين الموسم المقبل، وهذا ما تم تبليغه للأندية العازمة على المشاركة".

ولفت إلى أن "خافيير تيباس، متابع لجميع فرق العمل الخاصة في دوري المحترفين العراقي، لأن الرابطة تحرص على إنجاح دوري المحترفين على أن تنطلق في الوقت المقرر حسب ما خطط له"، مبيناً أن "لجنة تقييم آسيوية ستحضر قبل انطلاق الدوري وأنها لا تجامل في إصدار القرارات من خلال السماح بمشاركة أندية وهي غير منجزة لشروط التراخيص".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر تحويل الدوري العراقي الممتاز إلى دوري محترفين، اعتباراً من الموسم 2023-2024.