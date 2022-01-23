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الاتحاد العراقي يلمح الى تغيير ملعب لبنان إذا مُنعَ ايمن حسين من دخول بيروت

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-23T08:27:57+0000
الاتحاد العراقي يلمح الى تغيير ملعب لبنان إذا مُنعَ ايمن حسين من دخول بيروت

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه بعث برسالة يدعو فيها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لحل اشكال اللاعب أيمن حسين.

وقال محمد عماد المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني العراقي لوكالة شفق نيوز؛ ان "اتحاد الكرة العراقي خاطب الاتحاد الاسيوي لوضع حل بشان اشكالية اللاعب ايمن حسين بعدم منحه تاشيرة الدخول للأراضي اللبنانية".

وبين ان "الاتحاد بانتظار الرد من الاتحاد الآسيوي ليرى ما سيتخذه بهذا الشأن".

من جانب آخر؛ ذكر مصدر باتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز؛ انه في حال أصر الاتحاد اللبناني على عدم منح تاشيرة الدخول للاعب ايمن حسين، فإن الاتحاد العراقي سيطالب بتغيير ملعب لبنان وإقامة المباراة في ملعب آخر".

يذكر ان اللاعب ايمن حسين سبق أن زار القدس مع ناديه القوة الجوية في وقت سابق ويشترط لكل لاعب استحصال ختم مؤقت (ستيكر) يثبت خارج الغلاف الخارجي للجواز من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء الدخول، وبإمكان اللاعب إتلافه بعد نهاية زيارته لتجنب تفادي المشاكل الإدارية والأمنية مع البلدان الأخرى التي لا تسمح بدخول أي شخص مثبتة زيارته للقدس.

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