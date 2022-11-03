الاتحاد العراقي يكشف كواليس توقيع عقد تدريب المنتخب مع كاساس

شفق نيوز / كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن سبب عدم الإعلان الرسمي، عن المدرب الإسباني خيسوس كاساس، مدرباً للمنتخب الأول، مبيناً أن السبب هو لغرض "حسم موضوعه بشكل نهائي"، وتحديدا بعد توقيع عقده في بغداد.

وقال عضو اتحاد الكرة، رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز: "لا نخفي على الشارع الرياضي ونعلنها بصراحة بأننا كاتحاد اتفقنا مع المدرب الإسباني كاساس على كل التفاصيل ومنها العقد، لكن عدم الإعلان الرسمي لغاية الآن، هو بسبب إصرارنا على أن يكون التوقيع في بغداد وأمام وسائل الإعلام وكذلك ليرى المدرب بنفسه بغداد، فضلاً عن الاتفاق على الشروط الجزائية بين الطرفين".

وأوضح لفتة، أن "اجتماعاً ضم الاتحاد مع كاساس يوم الثلاثاء الماضي عبر المنصة، وكان المتحدث معه رئيس الاتحاد عدنان درجال، وكان الحديث يدار باللغة الإنجليزية، وأكد موافقته على الحضور إلى بغداد، لتوقيع العقد مع كادره المساعد ومن ثم العودة مع المنتخب لإسبانيا".

وكانت مصادر من داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أكدت في وقت سابق للوكالة، أن الجهاز الفني للمدرب الإسباني مكون من خمسة أعضاء، مساعدان ومدرب للحراس ومدرب للياقة ومحلل، وأن قيمة عقدهم مليون دولار تسلم كرواتب شهرية، ومدة العقد أربع سنوات.