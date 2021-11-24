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الاتحاد العراقي يكشف عن مفاوضات مع خليفة أدفوكات ومهمة جديدة لرزاق فرحان

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-24T20:34:21+0000
الاتحاد العراقي يكشف عن مفاوضات مع خليفة أدفوكات ومهمة جديدة لرزاق فرحان

شفق نيوز / أعلنت الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، الوصول لمراحل متقدمة، في مفاوضات تسمية المدرب الجديد للمنتخب، خلفاً للهولندي ديك أدفوكات، فيما أوكل مهمة مساعد مدرب المنتخب لرزاق فرحان.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن أمس الثلاثاء، قبول استقالة المدرب الهولندي ديك أدفوكات، بناء على طلب تقدم به، جراء سوء حالة زوجته الصحية، كما وقرر تسمية مساعده زيلكو بتروفيتش، بديلا عنه، لحين إيجاد مدرب جديد.

وأوضح مصدر في الاتحاد، لوكالة شفق نيوز، أن "اتحاد الكرة يفاوض حالياً المدرب البلجيكي (فيتال بوركليمانز)، للاتفاق معه على تدريب المنتخب الوطني خلفا لأدفوكات" .

وأضاف المصدر، أن "الاتحاد طلب جواز المدرب البلجيكي، لغرض استخراج سمة الدخول"، لافتاً إلى أن "فيتال طالب 1.5 مليون دولار مقابل تدريبه للمنتخب العراقي" .

يشار إلى أن فيتال، قاد المنتخب الأردني وفشل معه، وسلم المهمة بعد ذلك، إلى المدرب العراقي عدنان حمد، كما درب أحد أندية الدرجة الثانية في بلجيكا.

في سياق متصل، سمى الاتحاد العراقي لكرة القدم، المدرب رزاق فرحان مدرباً مساعداً للمنتخب العراقي الذي كلف بقيادته حالياً بتروفيتش خلفا للمستقيل أدفوكات.

وسينظم فرحان ضمن الكادر التدريبي مع المنتخب العراقي، في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر نهاية الشهر الحالي.

وكان رزاق فرحان، قد قدم استقالته من تدريب فريق نادي الكرخ، وتم تسمية حسن أحمد بدلاً عنه.

ورزاق فرحان موسى، لاعب كرة قدم عراقي معتزل، كان يجيد اللعب في مركز المهاجم، وهو هداف بالفطرة من حيث السرعة في الفكر والفعل يعوض له الحجم والقوة.

وأحرز فرحان، الذي ارتدى قميص القوة الجوية، 24 هدفاً في 60 مباراة، مع منتخب العراق، منذ أول ظهور له ضد لبنان، ولعب لأندية عدة بما في ذلك قطر والفيصلي، وعمل بعد ذلك في مجال التدريب في الأندية العراقية الممتازة.

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