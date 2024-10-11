الاتحاد العراقي يكشف طبيعة إصابة أيمن حسين وسعد ناطق خارج الحسابات

شفق نيوز/ أكد اتحاد الكرة العراقي، غالب الزاملي إن طبيب المنتخب العراقي تابع الحالة الصحية والإصابة التي تعرض لها اللاعب أيمن حسين التي أدت الى خروجه خلال مباراة العراق وفلسطين أمس، لافتاً إلى أن إصابته بسيطة وغير مقلقة.

‏وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن طبيب المنتخب الدكتور قاسم الجنابي أكد أن الإصابة التي أدت لخروج أيمن حسين هداف المنتخب في مباراة العراق وفلسطين كانت بسيطة ولا علاقة لها بالإصابة السابقة التي تعرض ‏لها في مباراة العراق وعمان في الجولة الأولى من تصفيات الآسيوية".

‏وأضاف أن أيمن حسين سيكون جاهز للقاء العراق وكوريا الجنوبية التي ستقام في كوريا الثلاثاء المقبلة.

إلى ذلك، أكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، محمد عماد، أن اللاعب سعد ناطق سيتعذر عليه الالتحاق بوفد المنتخب الوطني المغادر إلى كوريا الجنوبية بسبب عدم الجاهزية، وبعد التشاور مع الجهاز الطبي والفني، تقرر منحه الفرصة الكافية للعودة إلى بغداد من أجل الاستشفاء، خاصة وأن السبب ذاته كان وراء استبعاده من قائمة مباراة فلسطين التي جرت مساء يوم أمس الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.