الاتحاد العراقي يكشف الجهات التي دعاها لحضور لقاء العراق والإمارات

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، إرسال دعوات خاصة لشخصيات رياضية دولية وعربية للحضور لمباراة المنتخب مع نظيره الإماراتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وقال المتحدث باسم الاتحاد، أحمد عودة، لوكالة شفق نيوز، إن "الدعوات وجهت لرئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو، ولرئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد القطري والخليجي الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس اتحاد غرب آسيا علي ابن الحسين، وشخصيات خليجية وعربية أخرى، إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية عربية وخليجية" .

وأضاف عودة، أن "الاتحاد بصدد تسلم الموافقات الرسمية لحضور الشخصيات"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "تهيئة استضافة وتجهيز أماكن الإقامة للوفد الإماراتي القادم وللضيوف كافة" .

وأوضح أن "تذاكر مباراة العراق والامارات ستباع قبل 72 ساعة من موعد اللقاء للجمهور في أماكن سيتم تحديدها لاحقاً، وسيكون الدخول عبر البوابات الإلكترونية" .