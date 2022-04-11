الاتحاد العراقي يقرر تطوير كرة القدم ويخصص ميزانية مستقلة للفئات العمرية

شفق نيوز / ناقش الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، نقاط عدة من شأنها تطوير واقع الكرة المحلية، تضمنت تخصيص ميزانية مستقلة لرعاية وتطوير الفئات العمرية في البلاد.

جاء ذلك، خلال ترؤس وزير الشَباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، اجتماعاً عقدته لجنةُ الخبراء والأكاديميين، لمناقشةِ واقع الكرة العراقيّة والاستراتيجية المُستقبلية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ونوقش خلال الاجتماع بحسب البيان، أبرز التوصيات التي وضعتها اللجنةُ في الاجتماعين السابقين للنهوض بواقع كرةِ القدم العراقية وتمثلت بـ"تخصيص ميزانيةٍ مستقلةٍ لرعاية وتطوير الفئات العمرية كونها الأساس لبناء كرة قدم حقيقيةٍ عبر وضع استراتيجية بعيدة المدى".

وشدد المجتمعون على ضرورة أن يكون "مدربو هذه الفئات من الخبراءِ الأجانب وحملة الشهادة الآسيوية (A) وأصحاب الخبرة في التعاملِ مع الأعمار ومن يتمتعون بسمعةٍ حسنةٍ في المجتمع الرياضي".

وتضمن محور النقاش الثاني، وفقاً للبيان "التنسيقَ مع وزارة التربيّة بشأن انتقاء المواهب من خلال تفعيل دوري التربيات الذي يمثل أحد أهم روافد التنافس".

وأكدَ البيان أهمية "تعديل نظام الدوري ورعاية الأندية الجماهيريّة للارتقاء بأدائها الإداري والتركيز على تطوير وتحديث معلومات المدرب العراقي، لاسيما المتميزين والشباب منهم عبر إرسالهم في معايشاتٍ تدريبيّة أوربية".

وقرر المجتمعون "تشكيل لجنة فنية لاختيار اللاعبين العراقيين المغتربين، مع التركيز على تطبيق معايير وضوابط منح إجازات تأسيس الأندية من خلال وزارة الشباب والرياضة كون أغلبها يفتقر الى هذه المعايير التي تتعلقُ بالمجالات الإدارية والفنية والمالية والبنى التحتية".

واتفقوا على "تفعيلُ نظام التراخيص كونه يمثل جزءاً مهماً من عمليةِ النهوض بواقع كرة القدم العراقيّة، إذ أن أغلب الأندية غير ملتزمةٍ به، فضلًا عن افتقارها للبنى التحتية التي تؤهلها لوضع برامج وخطط تطويرية، إذ لا يوجد فيها (ملاعب تدريب، قاعات رشاقة، مسبح، قاعة مغلقة، حمامات ساونا)، وغيرها من مستلزماتِ النهوض بالواقع الحالي لكرة القدم".

بدوره، شدد درجال، بحسب البيان، على أهميةِ "الأخذ بالنقاط الحيويّة المشار إليها في التوصيات، من وزارة الشباب واتحاد الكرة مع استمرار عملِ اللجنة وما تقدمه من رؤيةٍ مهمة لتطوير الواقع الحالي لكرةِ القدم العراقيّة".