الاتحاد العراقي يفاتح "فيفا" لاحتضان مباراة الإمارات وينتظر الرد

شفق نيوز/ فاتح الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاتحاد الدولي "فيفا" من اجل اقامة مباراة العراق والامارات المقبلة في بغداد او البصرة او اية محافظة اخرى.

وقال عضو الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عبد الخالق مسعود لوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، إن "الموافقة من عدمها مرهونة بالاتحاد الدولي لكرة القدم حصراً وليس من واجبات الاتحاد الاسيوي، وعلى هذا الاساس لا استطيع ان اجيب او اؤكد على قانونية الطلب او امكانية قبوله او رفضه فهو أمر مرتبط بالاتحاد الدولي لكننا نأمل ان تصدر الموافقة فذلك سيخدم منتخبنا في مباراته المقبلة".

واضاف ان "كل عراقي يتمنى الفوز لمنتخبنا في مباراتيه المقبلتين امام الامارات وسوريا للبقاء على آمال الحصول على البطاقة الثالثة وهي الفرصة الاخيرة لمنتخبنا وعلى لاعبينا بذل المزيد من احل تحقيق ذلك".

وتبقى مباراتان للمنتخب العراقي امام كل من الامارات وسوريا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد سمى عبد الغني شهد، مدرباً للمنتخبِ العراقي، يساعده حيدر نجم، ورزاق فرحان، وأحمد جاسم، مدرباً لحراس المرمى، والمدرب المساعد الهولندي آدري بوغرس، ومدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو.

وقال مدربون عراقيون في تصريحات لوكالة شفق نيوز، إن شهد سيتغلب على العقبات التي تواجه المنتخب رغم المهمة الصعبة.