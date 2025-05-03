الاتحاد العراقي يعين أرنولد مدرباً للمنتخب الوطني

شفق نيوز/ أعلن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، مساء السبت، الاتفاق خلال اجتماع للاتحاد على تسميته المدرب الاسترالي غراهام ارنولد، لقيادة المنتخب الأول، خلفا للمدرب الإسباني المقال خيسوس كاساس.

‏‏وأكد الزاملي، لوكالة شفق نيوز، أن لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم توصلت الى قناعة في الاجتماع الذي ما يزال منعقداً لغاية الآن بالمدرب الاسترالي لقيادة المنتخب العراقي خلال المرحلة المقبلة وفي مباراتي كوريا الجنوبية والأردن ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وأشار عضو اتحاد كرة القدم، الى مناقشة سيرة المدرب، ويوم غداً الاحد سيتم الاتفاق والاعلان عنه بشكل رسمي.

وتألفت لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة العراقي المكلفة باختيار مدرب المنتخب، من عدنان درجال، والنائب الأول يونس محمود، وأعضاء الاتحاد محمد ناصر، وغانم عريبي، وخلف جلال.

وكانت لجنة المنتخبات، قد كشفت أسماء المدربين المرشحين لقيادة المنتخب، وهم الارجنتيني هيكتو كوبر، والإسباني فيليكس شانسيز، وباولو سوزا البرتغالي، والاسباني ماركو لوبيز، والاسترالي غراهام أرنولد، والبرتغالي كارلوس كيروش.