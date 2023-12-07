الاتحاد العراقي يعلن موقف مدرب منتخب الصالات بعد مشكلة نابولي

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن مدرب المنتخب لكرة الصالات سيستمر في تدريب الفريق بعد دفعه ديون بذمته مع نادي نابولي الايطالي.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب عدي صبار، لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب كاكاو سبق وأن درب نادي نابولي وترك الفريق قبل انتهاء عقده ليتعاقد مع الاتحاد العراقي لقيادة المنتخب وقد رفعت إدارة النادي الإيطالي شكوى ضده في الاتحاد الدولي، وكسبت الدعوى مما أدى إلى منعه من مزاولة التدريب".

وأضاف أن "كاكاو أسرع لتلافي عقوبة الحرمان من مزاولة التدريب، ودفع الديون المترتبة عليه خلال مدة المهلة التي منحت له، وسارع بدفع ما بذمته من مستحقات"، مبيناً أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيصدر قراراً برفع العقوبة عنه بعد أن سدد المبلغ المقرر".