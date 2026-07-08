الاتحاد العراقي يعلن مواجهات كأس السوبر.. الجوية يلاقي الزوراء والشرطة يواجه أربيل

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، اللائحة الرسمية لبطولة كأس السوبر للموسم 2026-2027، بمشاركة أندية القوة الجوية، والشرطة، وأربيل، والزوراء.

وبحسب اللائحة، يلتقي القوة الجوية مع الزوراء في المباراة الأولى، فيما يواجه الشرطة فريق أربيل في المباراة الثانية، وفق ترتيب الفرق في الموسم الماضي.

وتنص اللائحة على اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة بالتعادل، من دون خوض أشواط إضافية.

كما حدد الاتحاد يوم 15 من الشهر الحالي موعداً نهائياً لانسحاب الأندية من البطولة، مبيناً أن أي انسحاب بعد انتهاء المهلة سيعرّض النادي لغرامة مالية قدرها 100 مليون دينار عراقي، فضلاً عن خصم ثلاث نقاط من رصيده في منافسات دوري نجوم العراق للموسم المقبل.

وفي السياق، أعلن الاتحاد أن منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027 ستنطلق منتصف شهر أغسطس/آب، بالتزامن مع إقامة بطولة كأس السوبر، مؤكداً العمل على تجهيز منظومة حكم الفيديو المساعد (VAR) بمستوى متطور خلال الموسم المقبل.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم صادق، في وقت سابق، على اللائحة النهائية لمسابقة كأس السوبر العراقي للموسم 2026-2027، قبل تعميمها على الأندية والجهات المعنية.