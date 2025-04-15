الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن رسمياً فسخ عقد كاساس ومساعديه

شفق نيوز/ أعلن الاتحادُ العراقيُّ لكُرةِ القدم، يوم الثلاثاء، عن قراره بفَسخِ عَقدِ المُدربِ الإسبانيّ خيسوس كاساس غارسيا ومساعديه، وذلك بسببِ "إخلالهم الجَسيم بالالتزاماتِ التعاقديّة".

وذكر بيان صادر عن الاتحاد اليوم، أنه "قد تمَّ اتخاذُ هذا الإجراء استناداً إلى المادةِ الـ(14) من لائحةِ أوضاعِ اللاعبين وانتقالاتهم الخاصّة بالاتحادِ الدوليّ لكُرةِ القدم (FIFA).

وأضاف أنه "تمَّ إشعارُ الفيفا رسمياً بذلك، وبما يحفظُ الحُقوقَ القانونيّة للاتحادِ أمام الجهاتِ المتخصصة".

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، إقالة مدرب المنتخب الأول خيسوس كاساس، بشكل رسمي، وتشكيل لجنة مالية خاصة بإنهاء عقده، وذلك بعد خسارة المنتخب العراقي أمام فلسطين 1-2 في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.