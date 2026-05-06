الاتحاد العراقي يعلن جدول مباريات دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأربعاء، عن جدول مباريات المجموعتين الاولى الثانية في دوري المحترفين للموسم 2025-2026 بمشاركة 12 نادياً.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 12 من شهر أيار الجاري بإقامة ثلاث مباريات في المجموعة الاولى، إذ يلاقي نفط الشمال فريق عمال نينوى في الساعة الرابعة عصراً، وفي اللقاء الثاني، يواجه سابيس فريق زاخو عند الساعة السادسة مساءً، بينما يلاقي في المواجهة الثالثة فريق الدفاع الجوي، فريق غاز الشمال عند الساعة الثامنة مساءً. وتقام مباريات المجموعة الأولى في محافظة كركوك.

أما مباريات المجموعة الثانية، التي ستقام في بغداد يوم 12 من الشهر الجاري يلاقي نادي دجلة الجامعة، في الأولى فريق الحشد الشعبي في الساعة الرابعة عصراً، أما نفط ميسان فأنه سيواجه فريق اليقظة في الساعة السادسة مساءً. وأخيراً يلاقي فريق الكهرباء، فريق الحلة في الساعة الثامنة مساءً.

وتقام مباريات الدوري العراقي بمشاركة 12 نادياً في منافسات الموسم الحالي، تم تقسيمها على مجموعتين أولى وثانية هي :نفط الشمال، دجلة الجامعة، سابيس، نفط ميسان، الدفاع الجوي، الكهرباء، غاز الشمال، الحلة، زاخو، اليقظة، عمال نينوى، والحشد الشعبي.