الاتحاد العراقي يعلن جاهزيته لافتتاح خليجي 25: الشركة المنظمة للبطولة منبهرة بنوعية الملاعب

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، جاهزيته لافتتاح بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة، مشيراً الى ان الشركة المنظمة للبطولة منبهرة بنوعية الملاعب العراقية.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25، محمد ناصر، إنه "منذ أربعة أيامٍ، أكملنا النواقصَ كافة وجميع المتعلقات الخاصة بافتتاح النسخة الجديدة للبطولةِ مطلع العام المقبل"، موضحا ان "اللجنة المكلفة من الاتحاد أكملت جميع النواقص في ملف التحضيرات اللوجستيّة للبطولة الخليجية".

وبين ان "المنظمين يشعرون بارتياح كبير لآلية العمل المتبعة"، مضيفاً "التقينا اللجنةَ المنظمة للبطولة، وتم إكمال المنهاج المطلوب لتنظيم البطولة".

وتابع ناصر ان، "اجتماعاتنا متواصلة مع الأمين العامّ لاتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي، والجميع مستعد وواثق من نجاح البطولة"، مشيراً الى ان "الملاعب الرئيسية والتدريبيّة جاهزة بشكل كامل، حتى إن الشركة المنظمة للبطولة أعربت عن انبهارها بنوعية الملاعب وجاهزيتها".

ودعا نائب رئيس اللجنة المنظمة وسائلَ الإعلام والجمهور لتقديم الدعم والمساندة لأن نجاح البطولة يعني أن العراق كبلدٍ نجح في الامتحان.