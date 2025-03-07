الاتحاد العراقي يعلن توقف الدوري.. وأسود الرافدين يستعدون لموقعة الكويت

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، توقف دوري نجوم العراق منتصف شهر آذار الجاري، لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني للتحضير لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكرة، أحمد عودة الموسوي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الدوري سيتوقف عقب انتهاء الجولة الـ 24 يوم الجمعة 14 آذار، على أن يبدأ معسكر المنتخب في البصرة يوم 15 أو 16 آذار، استعداداً للقاء منتخب الكويت المقرر يوم 20 آذار على ملعب جذع النخلة".

وأضاف، أن "المدرب الإسباني خيسوس كاساس سيعلن عن القائمة النهائية للمنتخب قبل بدء التجمع بأيام قليلة، حيث يستعد أسود الرافدين لمواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات".

وفي ختام الجولة السادسة من تصفيات آسيا، جاء ترتيب مجموعة العراق على النحو التالي أولاً كوريا الجنوبية بـ 14 نقطة، ثانياً العراق بـ 11 نقطة، بينما حل الأردن ثالثاً بـ 9 نقاط وعُمان رابعاً بـ 6 نقاط، في حين جاءت الكويت في المركز الخامس بواقع 4 نقاط وفلسطين سادساً بـ 3 نقاط.