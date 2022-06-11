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الاتحاد العراقي يعلن الحداد على "البدري": لاعبونا سيرتدون الشارات السوداء بالمناسبات كافة

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-11T14:34:35+0000
الاتحاد العراقي يعلن الحداد على "البدري": لاعبونا سيرتدون الشارات السوداء بالمناسبات كافة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، الحداد على روح رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم الأسبَق (مؤيد البدري) لمدة 3 ايام ابتداءً من اليوم السبت.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين سيرتدون في جميعِ المُسابقات التي يقيمها الاتحادُ في الأسبوعِ الحالي الشاراتَ السوداء حزناً على وفاةِ الرمْز الرياضي (مؤيد البدري).

وصباح اليوم السبت، توفي المعلق الرياضي مؤيد البدري بعد صراع طويل مع المرض.

وذكر مقربون من اسرة البدري، أن الاخير توفي صباح اليوم في سكوتلاند شمال المملكة المتحدة، بعد صراع مرير مع المرض عن عمر يناهز الـ88.

والبدري من مواليد (21 نوفمبر 1934)، رمز من رموز الكرة العراقية، مقدم برامج ومعلق رياضي عراقي.

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