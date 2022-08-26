الاتحاد العراقي يعلق على انسحاب استراليا من التصفيات الآسيوية المقررة في البصرة

شفق نيوز/ علق الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، على انسحاب استراليا من اللعب في البصرة ضمن التصفيات الاسيوية للشباب بكرة القدم.

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "قرار الاتحاد الاسترالي جاء على خلفية قرار حكومتها بسبب التفجير الذي استهدف رتل السفارة الاسترالية بالمنطقة الخضراء"، مبينا ان "الاتحاد العراقي لم يكن المتسبب بالانسحاب وعليه فانه غير معني لما حدث ولايستطيع التدخل او اقناع الجانب الاسترالي بالعدول عن قراره كون الاتحاد العراقي تابع لمنظمات المجتمع المدني وليس جهة حكومية وليس من صلاحياته مخاطبة الحكومة الاسترالية او الاتحاد الاسترالي بغية الاتفاق او اقناعهما بالعدول عن قرار الانسحاب والعودة للعب في البصرة".

واوضح ان "القرار الاول والاخير بيد الاتحاد الآسيوي المعني بالمخاطبات الرسمية لاتحاداتها وسيتخذ كافة الاجراءات بهذا الشأن".

واشار الى ان "الاتحاد العراقي لا يستطيع اقناع الاتحاد الاسترالي او مخاطبة حكومتها كونه يعمل ضمن صلاحيات محدودة وان مثل هذه الأمور يتكفلها الاتحاد الاسيوي حصراً".

واوضح ان "الاتحاد الاسيوي ربما يقدم على قرار بحق الاتحاد الاسترالي كونه سبق وان اعلن اقامة المنافسات في البصرة وهو من يتخذ الإجراءات بشأن الاتحاد الاسترالي فربما يذهب قراره للعقوبة أو عدم العقوبة بعد تفهمه لاسباب الانسحاب وحسب قناعته".

ولفت لفته أنه "من المحتمل عدم مشاركة المنتخب الهندي بسبب العقوبة الدولية التي طالتها لتنحصر المنافسات بين العراق والكويت".

وتستضيف البصرة أيلول المقبل المجموعة السادسة لمنافسات التصفيات الاسيوية التي تضم منتخبات العراق وأستراليا والكويت والهند.

وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الانسحاب من تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة المقررة في مدينة البصرة جنوبي العراق لأسباب أمنية.

ويأتي قرار الانسحاب بعد ساعات من تعرض قافلة دبلوماسية أسترالية لانفجار عبوة ناسفة صغيرة محلية الصنع بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد.

واستنكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف رتلاً للسفارة الاسترالية قرب المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال المتحدِّث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصَحّاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الخارجيّة تستنكر الحادث الذي طال عجلةً دبلوماسيَّة تابعة للسفارة الإستراليّة في بغداد،لم يُسفِر عن إصابات".

وأضاف، "إذ تُعرِبُ الوزارة عن تضامُنِها مع الجانب الإستراليّ، فإنها تُؤَكِّدُ التزامها الكامل بإتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات، لحمايةِ كوادر ومباني البعثات الدبلوماسيّة وتيسير عملها بما يُعَزِّزُ أواصر العمل المُشترَك".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني بوقوع انفجار على طريق منطقة القادسية المؤدي للمنطقة الخضراء ببغداد، من دون بيان تفاصيل أكثر.

وبهذا الصدد، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، "بحسب التفاصيل اللاحقة، فإن العبوة استهدفت رتل عجلات تابع للسفارة الاسترالية، مما تسبب بتضرر إحداها. ولم بعد ترد تفاصيل أكثر.

ولاحقاً قال، أفاد مصدر أمني، بتضرر عجلة تابعة للسفارة الاسترالية خلال الانفجار الذي وقع قرب المنطقة الخضراء ببغداد.