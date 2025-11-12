الاتحاد العراقي يعد نادي الفهد خاسراً في مباراته أمام عفك

شفق نيوز– بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، قرارها بشأن شكوى نادي عفك الرياضي ضد نادي الفهد في المباراة التي جرت بتاريخ 3 تشرين الثاني الجاري، بعد أن تبين ارتكاب الأخير لمخالفة صريحة للوائح المسابقات.

وجاء في الشكوى أن نادي الفهد أشرك ستة لاعبين أجانب خلال المباراة، فيما تسمح اللوائح بمشاركة خمسة لاعبين محترفين أجانب فقط ضمن التشكيلة الأساسية أثناء اللقاء، حيث نصت المادة (7-8) من لائحة المسابقات على اعتبار الفريق خاسراً بنتيجة 0-3 في حال مخالفة هذا البند.

وأوضحت اللجنة أن فريق الفهد شارك في الشوط الأول أربعة لاعبين أجانب، ثم أضاف في الشوط الثاني لاعبين أجنبيين آخرين (اللاعب رقم 88 في الدقيقة 69 واللاعب رقم 15 في الدقيقة 81)، ما يعني خرق اللوائح وتجاوز الحد المسموح به.

وبناءً على ذلك، قررت اللجنة اعتبار نادي الفهد خاسراً بنتيجة 0-3 أمام نادي عفك الرياضي، استناداً إلى المادة (7-8) من لائحة المسابقات والمادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي، مع الإشارة إلى أن القرار صدر باتفاق الآراء وقابل للاستئناف.