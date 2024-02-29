الاتحاد العراقي يعدُّ ناديي الشرطة والجوية منسحبين من دوري الشباب لكرة الصالات

شفق نيوز/ عدت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الخميس، ناديي الشرطة والقوة الجوية منسحبين من دوري الشباب لكرة الصالات، فيما قامت بتغريم خمسة ملايين دينار لكل منهما.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة اجتمعت في مقر الاتحادِ لمناقشةِ عدة مذكراتٍ مرسلة إليها، وكما يلي:ناقشت اللجنةُ المذكرةَ المرسلة إليها من قبل لجنةِ الصالات بتاريخ (18/2/2024) بخُصوصِ عدم مشاركة نادي الشرطة لفئة الشباب للصالات في دوري المحترفين للموسم (2023/2024) على الرغم من تبليغهم من قبل الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم بوجوب المشاركة".

واضاف "قد تمّ التأكيد على ذلك بموجب مذكرة الاتحاد المرقمة 152106 في (30/1/2024) والموجهة إلى نادي الشرطة ونادي القوة الجوية الرياضي عليه ولما تقدم قررت اللجنة":

-عدّ نادي الشرطة منسحباً من مسابقة دوري فئة الشباب للصالات للموسم (2023/2024) .

-يعاقب نادي الشرطة الرياضي لفئة شباب الصالات بغرامة مالية قدرها (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا للمادة (3/سابعا/أولا) من لائحةِ دوري كرة الصالات العراقي للمحترفين للموسم (2023/2024).

وتابع البيان ان "اللجنة ناقشت المذكرةَ المرسلة إليها من قبل لجنةِ الصالات بتاريخ (18/2/2024) بخصوص عدم مشاركة نادي الجوية لفئة الشباب للصالات في دوري المحترفين للموسم (2023/2024) على الرغم من تبليغهم من قبل الاتحاد العراقيّ لكرة القدم بوجوب المشاركة".

واوضح البيان "قد تمّ التأكيد على ذلك بموجب مذكرة الاتحاد المرقمة 152106 في (30/1/2024) والموجهة الى نادي الشرطة ونادي القوة الجوية الرياضي، عليه ولما تقدم قررت اللجنة":

-عدّ نادي الجوية منسحباً من مسابقة دوري فئة الشباب للصالات للموسم (2023/2024) .

-يعاقب نادي الجوية الرياضي لفئة شباب الصالات بغرامة مالية قدرها (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا للمادة (3/سابعا/أولا) من لائحةِ دوري كرة الصالات العراقيّ للمحترفين للموسم (2023/2024).