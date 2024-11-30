الاتحاد العراقي يعتزم عقد اتفاقية "مهمة" مع نظيره البرتغالي لتطوير الكرة

شفق نيوز/ قال السفير العراقيَّ في البرتغال عادل مصطفى، يوم السبت، إنه وضع مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال "اللبناتَ الأولية" لعقدِ اتفاقية "مهمة" مع الاتحادِ البرتغالي لتطوير الكرة العراقيّة.

جاء ذلك خلال زيارته مقر الاتحاد ولقائه الكابتن عدنان درجال بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد غانم عريبي.

وبحث الجانبان تطويرَ العمل بما يخدم كرةَ القدم العراقيّة، وفتح آفاق التعاون مع الجانبِ البرتغاليّ.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "الكثيرَ من الرؤى المُشتركةِ بحثناها مع السفير العراقيّ لدى جمهورية البرتغال، لاسيما إقامة بروتوكول التعاون مع اتحادِ اللعبة البرتغالي".

وأضاف درجال، ان "السفير مصطفى من الشخصياتِ الداعمة للكرةِ العراقيّة ونشاطاتها بشكلٍ كبيرٍ، وكان مرافقاً دؤوباً لزيارتنا الأخيرة إلى البرتغال، والاتفاق الذي تمّ إبرامه مع شركةِ ميديا برو العالميّة".

من جهته، قدّم عادل مصطفى شكره وتقديره العاليين على حفاوةِ الاستقبال، مبيناً، أنه "يشعرُ بالفخرِ لدى زيارته مقر دوري النجوم نظراً لما شاهده من تطورٍ كبيرٍ وتقنيةٍ مميزةٍ في كل أرجاء المقر".

وأضاف، إن "اللقاءَ مع رئيسِ الاتحاد كان مثمراً للغاية، إذ وضعنا اللبناتَ الأولية لعقدِ اتفاقيةٍ مهمةٍ مع الاتحادِ البرتغالي ستسهم كثيراً في تطويرِ الكرة العراقيّة.