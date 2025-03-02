الاتحاد العراقي يعترض رسمياً لدى "فيفا" و"الآسيوي" بشأن مواجهة فلسطين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، توجيه خطاب اعتراض إلى الاتحادين الدولي والآسيوي، يرفض فيه إقامة مباراة منتخب العراق أمام نظيره الفلسطيني في الأردن، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي يؤكد رفضه اللعب في الأردن كونه لا يعدّ أرضًا محايدة، خاصة أن منتخب الأردن يلعب ضمن مجموعة العراق، ما يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ الحيادية".

وأوضح أن "الاتحاد العراقي اتخذ الإجراءات المناسبة لضمان إقامة المباراة على ملعب محايد، بعيدًا عن دول المجموعة، حفاظاً على حقوق المنتخب الوطني".

ونفى بحر العلوم الأنباء التي تحدثت عن سحب التفويض من رئيس الاتحاد عدنان درجال، على خلفية مزاعم تتعلق بـ"عدم الأهلية" و"فقدان الثقة"، مشددًا على أن "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ودرجال ما زال مخولًا من أعضاء الاتحاد، ويتمتع بثقة كبيرة بقدراته الإدارية".

ويخوض منتخب العراق مواجهتين حاسمتين في المجموعة الثانية، حيث يلتقي الكويت في 20 آذار، ثم يواجه فلسطين في 25 آذار، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وأثار تحديد مكان إقامة مباراة المنتخبين العراقي والفلسطيني، المقررة في 25 مارس/آذار 2025 ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، جدلاً واسعًا، بعد أن طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إقامة المباراة على الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا في ملعب فيصل الحسيني الدولي بمدينة رام الله، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض هذا الطلب، مؤكدًا ضرورة إقامة المباراة على ملعب محايد خارج فلسطين.

وفي هذا السياق، اختار الاتحاد الفلسطيني الأردن كأرض بديلة، مما أثار اعتراض الاتحاد العراقي، نظرًا لأن الأردن منافس مباشر في نفس المجموعة، مما قد يمنحه أفضلية غير عادلة، وطالب الاتحاد العراقي بإقامة المباراة على ملعب محايد خارج دول المجموعة الثانية.