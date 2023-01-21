الاتحاد العراقي يعتذر للجماهير العُمانية ويأسف لعدم دخولهم الى المباراة النهائية بخليجي 25

شفق نيوز/ قدم الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يوم السبت، اعتذاره للجماهير العمانية التي لم تستطع دخول ملعب المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين العراقي والعماني في ختام بطولة خليجي 25.

وأعرب الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "أسفه الشديد نتيجة الزخم الجماهيري الغفير في المباراةِ النهائية لبطولةِ خليجي البصرة 25 بين المنتخبين الشقيقين العراقي والعماني الذي فاقَ كل التوقعات، وأدى إلى تأخر دخول الجماهير العمانيّة الحبيبة إلى الملعبِ لمؤازرة المنتخب الوطنيّ العماني في المباراةِ النهائية لبطولةِ خليجي البصرة 25".

وتقدم رئيسُ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال وفقاً للبيان "نيابةً عن اللجنة المنظمة للبطولةِ، باعتذاره إلى الجماهير العُمانية التي تأخرت في الدخول الى الملعبِ لحضور المباراة، والتي كانت عاملاً مساعداً في نجاح البطولةِ طيلة فترة إقامتها".

وتقدم درجال بـ"جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى القائمين على الكرةِ العُمانية، وعلى رأسهم وزير الثقافة والرياضة والشباب ذي اليزن هيثم بن طارق، ورئيس الاتحاد العُماني لكرةِ القدم سالم الوهيبي، لدعمهما العراق في تنظيم خليجي 25، وحرصهم الشديد من خلال التنسيق المتواصل الذي أثمرَ عن نجاح حفل الاختتام والمباراة النهائيّة بين منتخبنا الوطني ونظيره العُماني".

وأكد درجال، "حرصَ العراق على تعزيز علاقاته التاريخيّة مع سلطنةِ عُمان الشقيقة في جميع المجالات، خاصةً المجال الرياضي، وإن ما حدثَ لن يؤثر على قوةِ العلاقات الأخويّة التي تجمع البلدين الشقيقين".