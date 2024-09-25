الاتحاد العراقي يعاقب فريق الدفاع الجوي لكرة الصالات

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عقوبات إدارية ومالية على فريق الدفاع الجوي لكرة الصالات، بسبب قيام لاعبيه وبضرب أحد الحكام.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشت تقريري حكام ومشرف مباراة نادي الشرطة ونادي الدفاع الجوي، والذي ورد متأخراً إلى اللجنة ضمن مباراة الأدوار النهائية لدوري المحترفين لكرة الصالات والتي أقيمت بتاريخ 28 حزيران/ يونيو الماضي، حيث تم إنهاء المباراة من الحكم الدولي عمرو أحمد في الدقيقة 36 من زمن المباراة في الشوط الثاني.

وبينت أنه في الدقيقة 36 قام الحكم باحتساب مخالفة (ركلة حرة مباشرة) ضد حارس مرمى نادي الدفاع الجوي مرتضى حميد، صاحب الرقم 12 لركله لاعب الفريق المنافس باستخدامه القوة المفرطة، ومنعه فرصة محققة لتسجيل هدف، وعلى إثره تم إشهار البطاقة الحمراء ضد حارس المرمى.

وأشارت إلى قيام اللاعب ماهر فاضل كابتن فريق الدفاع الجوي صاحب الرقم 11 بضرب يد الحكم الدولي عمرو أحمد، وعلى إثرها سقطت صفارة الحكم على أرضية الملعب، وقام الحكم بإشهارِ البطاقة الحمراء بوجه اللاعب ماهر فاضل، إذ قام بضرب ذراعي الحكم بقوة، وسقطت البطاقة الحمراء من يد الحكم على أرضية الملعب.

وأضافت أنه حاول بقية اللاعبين التهجم على الطاقم التحكيمي، وفي الوقت المناسب تدخلت عناصر أمن الملاعب ومنعت حدوث أي اعتداء على الطاقم التحكيمي، وبعدها قام الحكم الدولي بإطلاق صفارة إنهاء المباراة، ومغادرة أرضية الملعب برفقة عناصر أمن الملاعب إلى غرفة الحكام.

وتابعت اللجنة أنه أثناء مغادرة الطاقم التحكيمي أرضية الملعب قام أحد أعضاء فريق الدفاع الجوي الإداري أحمد حسن بمحاولة منع الطاقم التحكيمي من الوصول إلى الغرفة لأسباب مجهولة.

وقررت اللجنة اعتبار فريق نادي الدفاع الجوي خاسراً بنتيجة 5-0 أمام نادي الشرطة استناداً لأحكام المادة 8/16 من لائحة دوري كرة الصالات للمحترفين.

ومعاقبة اللاعب ماهر فاضل كابتن فريق الدفاع الجوي بحرمانه من اللعب لمباراة واحدة، وبغرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي، وتنفذ عقوبة الحرمان بداية الموسم 2024-2025.

ومعاقبة الإداري أحمد حسن بالحرمان من مرافقة الفريق لمباراة واحدة.