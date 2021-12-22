الاتحاد العراقي يضع خريطة طريق لإعداد المنتخب قبل لقاء إيران ولبنان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تجمع المنتخب الوطني لكرة القدم، يوم 17 كانون الثاني المقبل، تحت إشراف بيتروفيتش، لوضع خريطة طريق لإعداد الفريق قبل المواجهتين المرتقبتين أمام إيران ولبنان.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن"المنتخب سيتجمع في السابع عشر من الشهر المقبل وسيتم الاعلام عن أسماء المنتخب الذي سيواجه إيران ولبنان"، موضحاً أن "رئيس الاتحاد عدنان درجال، وعدداً من أعضاء الاتحاد اجتمعوا مع بيتروفيتش، وناقشوا المرحلة المقبلة للمنتخب الوطني".

وأضاف الموسوي، أن "بيتروفيتش طلب دعوة عدد من اللاعبين المحترفين لمواجهتي إيران ولبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم"، مشيراً إلى أن "عشرة أسماء من المدربين على طاولة بيتروفيتش، لاختيار اثنين منهم كمساعدين له على أن تتم التسمية خلال 72 ساعة المقبلة" .

وختم المتحدث باسم الاتحاد حديثه بالقول: "من المؤمل أن يُنظم الاتحاد مباراة ودية في 21 من الشهر المقبل، استعداداً للقاء إيران"، في طهران يوم 27 كانون الثاني المقبل، ولبنان في الأول من شباط المقبل.