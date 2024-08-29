الاتحاد العراقي يضبط إيقاع دوري الدرجة الممتازة وكرة الصالات بتقنية الـ"VAR"

شفق نيوز/ أاعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن تطبيق تقنية الـ"VAR" للموسم المقبل في دوريات أندية الدرجة الممتازة وكرة الصالات.

‏وقال نائب رئيس اللجنة محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "تطبيق تقنية الـVAR ستكون حاضرة في الموسم المقبل بمنافسات دوري أندية الدرجة الممتازة ودوري كرة الصالات".

‏وأضاف أن "تطبيق النظام سيكون متاحاً ويستخدم في الموسم المقبل بعد ان حرص الاتحاد على تأمين الأجهزة الكافية بالتقنية التي أصبحت جزءاً مهماً في كل ملاعب العالم".

وأشار إلى أن "اتحاد الكرة يسعى لتأمين الأجهزة الخاصة للتقنية من أجل إخراج دورياتنا بشكل لائق من خلال تواجد الـVAR حتى لا تغبن حقوق الفرق المشاركة في كل المنافسات في حال غفل الحكم عن إصدار قرار مصيري".

‏وبين عرب أن "الاتحاد نظم دورة تطويرية لحكام ومشغلي تقنية الـVAR في مقر الاتحاد اختتمت في بغداد أمس الأربعاء والتي كانت ذات فائدة كبيرة لحكامنا"، مبيناً أن "الهدف منها كان تطوير حكام العراق استعداداً للدوريات الكروية المقبلة".

وأكد أن "اتحاد الكرة أولى اهتماماً كبيراً لتطوير حكامنا من خلال تواصله بتنظيم الدورات المتكررة في مجال تقنية الـVAR التي أصبحت جزءاً رئيسياً في التحكيم بالدوري العراقي".