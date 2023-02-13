الاتحاد العراقي يصادق على شراء منظومات VAR لاستخدامها في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مصادقته لشراء ثلاث منظومات VAR لادخالها للملاعب العراقية واستخدامها في انشطة محلية واستضافات رسمية.

وقال عضو الاتحاد والناطق الاعلامي أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، "تمت مصادقة الاتحاد رسميا على شراء ثلاث منظومات VAR لتدخل ضمن خدمة دوري الموسم المقبل".

واضاف ان "منظومات VAR ستكون متحركة وليست ثابتة وستقسم على ثلاث اماكن بغداد والجنوب واقليم كوردستان".

من جانبه قال عضو دائرة الحكام القسم الفني ، المحاضر التحكيمي لؤي صلاح لوكالة شفق نيوز، "في حال تم امتلاك العراق لمنظومة VAR فسنحتاج أن نقيم دورة بإشراف الـ FIFA لتأهيل كوادرنا التحكيمية ليكونوا مؤهلين لادارة المنظومات بعد اجتيازهم الاختبارات".

وأضاف، "بالنسبة لحكامنا فان حكمين عراقيين فقط لديهما اجازة VAR وهما الحكمان الدوليان علي صباح ومهند قاسم".