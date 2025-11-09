الاتحاد العراقي يشكل منتخب شباب الصالات.. والوطني يواجه لبنان ودياً

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأحد، الموافقة على تشكيل منتخب وطني لفئة الشباب لكرة الصالات، على أن يتم تعيين جهازه الفني في وقت قريب، فيما وجه بضرورة قيام المدرب جواو كارلوس بزيارات ميدانية للوحدات التدريبية لأندية دوري المحترفين لمتابعة اللاعبين والاطلاع على مستوياتهم الفنية.

وقال مدير المنتخب علي عيسى لوكالة شفق نيوز إن "المنتخب الوطني سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخب لبنان يومي 17 و19 من الشهر الجاري، استعداداً لبطولة آسيا المقررة في إندونيسيا"، مضيفاً أن "رئيس الاتحاد وافق على دعم الخطط التحضيرية المقبلة للجهاز الفني وتوفير جميع مستلزمات نجاح مسيرة المنتخب الوطني في مشواره المقبل".

وبيّن عيسى أن "درجال اجتمع مع مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات البرازيلي جواو كارلوس بوربوسيا والمدير الإداري للمنتخب، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تحضيرات المنتخب الوطني لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات التي ستقام في إندونيسيا مطلع عام 2026".

وأشار إلى أن "المدرب البرازيلي استعرض البرنامج الفني الذي تضمن إقامة معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، إلى جانب خوض مباريات ودية قوية بهدف رفع جاهزية اللاعبين".

وأكد عيسى أن "رئيس الاتحاد شدد على أهمية توفير الدعم الكامل للمنتخب الوطني، موجهاً بضرورة إقامة ورشة تدريبية لمدربي دوري المحترفين بإشراف محاضر دولي معتمد، لتطوير الجانب الفني للمدربين العاملين في الأندية".