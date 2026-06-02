الاتحاد العراقي يسدد 700 مليون دينار من مستحقات الحكام ويخصص ميزانية مستقلة لهم

أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد عرب، يوم الثلاثاء، عن تسديد جزء من مستحقات الحكام المالية.

وقال عرب، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي لكرة القدم سدد 700 مليون دينار عراقي من مستحقات الحكام المتراكمة.

وأضاف أن رئيس الاتحاد يونس محمود، أكد أن الأجور المتبقية ستُسدد خلال الفترة المقبلة فور توفير الأموال اللازمة.

وأوضح ان رئيس الاتحاد أكد ايضاً تخصيص ميزانية مستقلة للجنة الحكام اعتباراً من الموسم الكروي المقبل، تكون منفصلة عن ميزانية الاتحاد.

واكد عرب، أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب اللجنة بفصل أجور الحكام عن ميزانية الاتحاد، بما يضمن انتظام صرف المستحقات المالية للحكام مستقبلاً.

وكان حكام كرة القدم في العراق، قد صعدوا احتجاجاتهم أمام مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بغداد، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عامين.

واكدوا أن المستحقات المالية لم تُصرف لهم رغم الوعود المتكررة من الاتحاد طوال العامين الماضيين، وانهم يطالبون من خلال تطاهراتهم بتصفير مستحقات الموسمين السابق والحالي بالكامل.