الاتحاد العراقي يحضر مفاجأة للجماهير الكروية: مدرب عالمي على الأبواب

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، تحضير مفاجأة للجماهير الكروية، لافتاً إلى أن اسماً عالمياً كبيراً سيتم التعاقد معه لقيادة مدرسة الفئات العمرية التي سيتم من خلالها بناء منتخب مستقبلي.

وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة، وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرباً كبيراً سيتم الإعلان عن اسمه لاحقاً، والتعاقد معه سيكون مفاجئة للوسط الكروي لقيادة مدرسة الفئات العمرية التابع لاتحاد الكرة".

وأضاف الموسوي، أن "الاتحاد العراقي دخل بمفاوضات متقدمة مع المدرب حتى توصل الى اتفاق نهائي معه"، مبيناً أن "التعاقد مع المدرب الأجنبي الكبير سيكون بداية الانطلاق نحو بناء جيل واعد يكون نواة للمنتخبات الوطنية".

وأوضح أن "مدربين وكشافين سيعملون إلى جانبه، وسيتم اختيار المواهب الجديدة وفق مواصفات فنية مهارية خاصة"، مشيراً إلى أن "العراق مليئاً بالمواهب، لكنها بحاجة إلى من يستثمرها ويوجهها بشكل مثالي صحيح".

وكان نائب رئيس الاتحاد يونس محمود، قد رجح في تصريح سابق، أن تكون مشاركة العراق في كأس العالم سيكون عام 2030 بعد بناء جيل من الواعدين.