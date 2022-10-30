الاتحاد العراقي يحسم اختياره للمدرسة الاسبانية لتدريب المنتخب

شفق نيوز/ نفى الناطق الإعلامي باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، يوم الأحد، ان تكون هناك مفاضلة بين مدرب هولندي او اسباني لاختيار احد المدرستين لتدريب المنتخب الوطني العراقي.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد حسم اختيار المدرسة الاسبانية لتكون اسلوب منتخبنا المقبل"، لافتاً الى أن "الاتحاد عازم على التعاقد مع مدرب إسباني ولا خيار لمدرسة اخرى".

وأضاف عضو اتحاد الكرة ، ان "الاتحاد لديه شروط في اختيار المدرب المقبل وأهم تلك الشروط تواجده في التدريبات الخاصة بالمنتخب في بغداد واي مكان يقتنع به الاتحاد يتناسب وأعداد المنتخب الوطني".

واشار الى ان "من بين شروطنا ان يكون المدرب متابع بشكل مباشر لمنافسات الدوري العراقي الممتاز ليكون المجال أوضح واوسع لاختيار لاعبي المنتخب، سيما وان هنالك أسماء شابة تضاهي الأسماء البارزة في المنتخب بغية الاستفادة منها في تمثيل المنتخب".

واوضح ان "للمدرب الاسباني الذي سيحسم الإعلان عنه قريبا، وجهة نظر في اختيار اللاعبين ولهذا السبب نحرص ان يكون متواجدا في مباريات الدوري الممتاز كما نهيئ له وسائل مختلفة لملاحظة اللاعبين المحترفين الذين يلعبون لأندية اجنبية خارج العراق".

ولفت الموسوي الى ان "المدرب راضي شنيشل سيبدأ بمهمته في قيادة المنتخب فور انتهاء الجولة الخامسة"، مبينا أن "المنتخب سيباشر بالتجمع اعتبارا من يوم غد استعدادا لملاقاة المكسيك والإكوادور وديا في اسبانيا".

وكان مدربُ المُنتخب العراقي راضي شنيشل، وجه الدعوةَ لـ 34 لاعباً، وذلك تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور اللتين ستقامان في التاسع والثاني عشر من شهر نوفمبر المُقبل.

وضمت القائمةُ اللاعبين: محمد قاسم، إبراهيم بايش، حمزة عدنان ، حسين جبار، محمد علي عبود ( القوة الجويّة ) ، جلال حسن ، أحمد عبد الحسين، علاء عباس، حسن عبد الكريم (الزوراء)، كرار عامر، مناف يونس، سجاد جاسم، أحمد زيروا كوكو، أحمد يحيى (الشرطة)، علي فائز ، زيد تحسين، حسن أحمد، دلوفان مهدي (الطلبة) ، شهاب رزاق ، أحمد شاكر مرواح (الكرخ).

كما ضمت القائمة، أيمن حسين (المرخية القطري) ، أمجد عطوان (الشمال القطري)، حسين علي (الصفاقسي التونسي) ، زيدان إقبال ( مانشستر يونايتد الإنكليزي) ، الكسندر اوراها ( كوين بارك رينجرز الانكليزي ) ، علي الحمادي (ويكمب الانكليزي)، هيران أحمد (ثون السويسري) ، ميرخاس دوسكي (سلوفاكو التشيكي)، كيفن يعقوب (ارهوس الدنماركي)، عمار محسن (هلسنبوري السويدي)، أمير العماري (ميالبي السويدي)، الآي فاضل (غوتمبيرغ السويدي)، مروان البازي (دالكورد السويدي)، مهند جعاز (هامربي السويدي).