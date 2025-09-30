الاتحاد العراقي يحدد موعد كأس السوبر وانطلاق الدوري الممتاز

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الثلاثاء، المواعيد الرسمية لانطلاق منافسات الموسم 2025-2026، والتي تشمل بطولة الدوري الممتاز ومباراة كأس السوبر.

وقال رئيس الاتحاد العراقي، حبيب علي لاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن يوم السبت الموافق الأول من تشرين الثاني سيكون موعد إقامة مباراة كأس السوبر المرتقبة التي ستجمع فريقي مصافي الشمال وغاز الجنوب في العاصمة بغداد، على أن يتم تحديد القاعة والتوقيت لاحقاً.

وأضاف أن منافسات الدوري الممتاز للرجال للموسم 2025-2026 ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق الرابع من تشرين الثاني، مبيناً أن الاتحاد منح الأندية الـ16 مهلة تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق الخامس من تشرين الأول لتأكيد المشاركة رسمياً في الدوري بكتاب موقع من رئيس النادي.

وأوضح أن سحب قرعة الدوري الممتاز سيجري يوم الأحد الموافق 12 تشرين الأول في تمام الساعة الثانية ظهراً في قاعة اللجنة الأولمبية، فيما سيكون آخر يوم لتصديق عقود اللاعبين بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 26 تشرين الأول.

وأشار لاوندي، إلى تشكيل لجنة خاصة بالكشف عن صلاحية القاعات الرياضية لاستضافة التجمعات، داعياً الأندية الراغبة في استضافة مباريات التجمع الأول من التصفيات إلى تجهيز قاعاتها وإبلاغ الاتحاد بذلك.