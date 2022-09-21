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الاتحاد العراقي يحدد موعد إجراء قرعة خليجي 25 في البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-21T08:21:07+0000
الاتحاد العراقي يحدد موعد إجراء قرعة خليجي 25 في البصرة

شفق نيوز / كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الأربعاء، عن موعد إقامة قرعة خليجي 25 في محافظة البصرة.

وقال درجال، لوكالة شفق نيوز، إن "القرعة ستقام خلال الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول المقبل، بمشاركة ممثلي المنتخبات الخليجية الثمانية المشاركة في البطولة المرتقبة".

وأوضح أن "الأمور تسير كما متوقع والبطولة ستقام بقوة في البصرة، ولا سيما أن هنالك دعما وتعاونا متواصلين من قبل رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم وأعضاء المكتب التنفيذي".

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن "ملعب الميناء وصل مراحل متقدمة من العمل المتواصل ليلاً و نهاراً وباقي المنشآت في البصرة، جاهزة لاستضافة خليجي 25"، مؤكداً في الوقت نفسه "تمسك العراق بحق إستضافة خليجي 25، خصوصاً أن هناك وقتاً كافياً لتنظيم بطولة استثنائية ونادرة من نوعها".

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